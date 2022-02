Milan, Pioli: “Recupero Ibrahimovic? Non posso essere positivo. Il motivo”

Stefano Pioli, nel post-partita di Milan-Udinese di Serie A, ha parlato del recupero di Zlatan Ibrahimovic. Queste le dichiarazioni

Nella giornata di oggi Zlatan Ibrahimović, attraverso i propri canali social, ha pubblicato un video in cui mostra il suo ritorno in campo dopo l'infiammazione al tendine d'Achille. Un messaggio positivo in vista di un suo recupero in tempi brevi? Stefano Pioli si mostra estremamente cauto. Queste le dichiarazioni in conferenza stampa al termine di Milan-Udinese: "Stava un pochettino meglio, ma fin quando non si allenerà con la squadra non posso essere nè troppo fiducioso né positivo. Vedremo nei prossimi giorni".