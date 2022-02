Milan, Pioli: “Rebic? Contro la Samp gli è mancata lucidità, ma sta meglio”

Stefano Pioli, alla vigilia di Salernitana-Milan di Serie A, ha parlato dell'ingresso di Ante Rebic con la Sampdoria e dell'importanza del croato

Stefano Pioli, alla vigilia di Salernitana-Milan di Serie A, ha parlato dell'ingresso di Ante Rebic con la Sampdoria e dell'importanza del croato per il prosieguo della stagione. Queste le dichiarazioni in conferenza stampa: "Sta meglio, anche il minutaggio con la Sampdoria lo ha aiutato a trovare ritmo e lucidità. Per me è entrato bene, poi gli è mancata la giocata vincente, ma si è fatto trovare presente. È importante e ci darà il proprio apporto".