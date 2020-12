Milan, Pioli: “Rebic? Giovedì si è mosso bene, è stato servito male”

Milan, Pioli difende Rebic

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Stefano Pioli, alla vigilia di Sampdoria-Milan, è ritornato sulla partita di Ante Rebic contro il Celtic. Il tecnico rossonero difende il croato, che si è mosso bene ma è stato mal servito dai compagni: “Rebic? Ha avuto un infortunio che gli ha dato molto fastidio per la dinamica e perchè gli ha tolto la condizione. Sta comunque facendo bene. Giovedì si è mosso bene, ma non è stato servito altrettanto bene. L’importante è contribuire al successo di squadra e lui lo sta facendo bene”. Clicca qui per leggere l’intervista integrale di mister Pioli >>>