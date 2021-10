Milan, Pioli: “Rebic e Leao stanno facendo molto bene, sono soddisfatto”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato di Rebic e Leao durante la conferenza stampa alla vigilia del match contro l'Atalanta

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Atalanta-Milan, Stefano Pioli ha parlato di Ante Rebic e Rafael Leao. Queste le parole dell'allenatore rossonero. ""È giusto che si parli di Ibra e Giroud, che sono dei campioni. Le prestazioni di Rafa e Ante sono importanti e ci danno tante soluzioni. Sono diversi da Olivier e Zlatan ma stanno facendo molto bene e sono soddisfatto. Mi auguro che continuino così, sono sempre molto disponibili e pronti". Milan, le top news di oggi: colpo a zero in arrivo? Intanto Pioli e Gasperini hanno parlato in conferenza.