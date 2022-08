Milan, Pioli: “Non alleno Leao pensando di poterlo perdere. Non è nervoso”

Stefano Pioli , alla vigilia di Milan-Bologna di Serie A, ha parlato delle voci di mercato che riguardano un possibile passaggio al Chelsea di Rafael Leao . Queste le dichiarazioni in conferenza stampa: "Non ho nessun altro pensiero se non preparare domani, poi il Sassuolo e poi il Derby, poi la Champions quando ci sarà, ma con i giocatori che ho adesso. Deve pensare a migliorare perché ha potenziale e non lo alleno pensando di poterlo perdere , anche perché i suoi atteggiamenti sono perfetti".

"No, da quello che vedo no. È sereno e nel gruppo, si prepara con determinazione e non lo vedo nervoso o preoccupato. Alla prima o non stava benissimo di condizione o non ha trovato posizione, mentre con l'Atalanta ha avuto spunti notevoli. Il giudizio sarebbe cambiato se il tiro fosse entrato. Poi è giusto che pensi a migliorarsi".