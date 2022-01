Milan, Pioli: “Pellegri sta meglio. Brahim Diaz sta facendo bene” | News

Stefano Pioli, allenatore rossonero, ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa su Pietro Pellegri e Brahim Diaz

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Spezia, Stefano Pioli ha parlato di Pietro Pellegri e Brahim Diaz. Queste le parole dell'allenatore rossonero: "Pellegri sta meglio e lavora tanto per rientrare. Non credo però ci voglia qualche giorno, è più facile dopo la sosta. Ha qualità, ma ha avuto poca possibilità per dimostrarlo. Non credo ci siano novità di mercato. Brahim Diaz? Il Milan può fare a meno di tutti. Dipende dal modo di giocare e non dai giocatori. Lui sta facendo bene, è partito benissimo. Poi ha avuto il Covid e ora sta tornando brillante. Dipende dai giocatori mantenere le gerarchie e il posto da titolare. Se abbiamo più soluzioni è meglio. Devi essere pronto mentalmente e fisicamente se vuoi restare un titolare del Milan".