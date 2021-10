Milan, Pioli pazzo di Tomori: “Ha continuità mentale e tecnica impressionante”

Stefano Pioli, alla vigilia di Roma-Milan, ha elogiato le qualità fisiche e non solo di Fikayo Tomori. Queste le dichiarazioni

Stefano Pioli, alla vigilia di Roma-Milan, ha elogiato le qualità fisiche e non solo di Fikayo Tomori. Queste le dichiarazioni in conferenza stampa: "Tomori ha caratteristiche importanti per il nostro modo di difendere. Ha una continuità mentale e tecnica impressionante sia in allenamento che in partita e ha un grande atteggiamento mentale. L'ho visto bene. Quando ha questa mentalità è facile farsi trovare pronti".