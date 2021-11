Milan, Pioli non ha dubbi: “Guardiola è il miglior allenatore del mondo”

Stefano Pioli, allenatore rossonero, alla vigilia di Milan-Porto ha parlato anche di Pep Guardiola, allenatore del Manchester City

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Porto. Pioli si è soffermato anche su Pep Guardiola, tecnico del Manchester City: "Guardiola per me è il miglior allenatore al mondo, soprattutto per come migliora i giocatori che ha a disposizione. Io ho cercato di prendere esempio da tutti per migliorare e crescere ed è quello che continuerò a fare".