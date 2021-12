Milan, Pioli non ci sta: “Il gol di Kessie contro il Napoli è regolare”

Stefano Pioli, nella conferenza stampa alla vigilia di Empoli-Milan, è tornato a parlare del gol annullato a Kessie contro il Napoli

Stefano Pioli, allenatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Empoli-Milan. Pioli è tornato a parlare del gol annullato a Franck Kessie nella partita contro il Napoli: "Non è stata interpretata bene la regola. Il nostro modo di dire le cose, mio e del club, che si fa sentire nei modi e nelle sedi giuste, sia corretto. Non bisogna urlare ai quattro venti. Io ritengo che il gol annullato per il fuorigioco di Giroud nella dinamica del calcio è gol. Lavoriamo per migliorare il calcio".