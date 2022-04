Milan, Pioli: “Non c’è nessun caso Rebic. Ecco il suo problema”

Stefano Pioli, allenatore rossonero, nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Lazio-Milan, ha parlato di Ante Rebic

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Lazio-Milan. Pioli ha parlato delle condizioni di Ante Rebic, attaccante che si è visto pochissime volte in questa stagione: "Non c'è nessun caso. Soffre di una tendinite cronica al ginocchio, ogni tanto si sveglia. Ha sentito qualcosina nel riscaldamento e sono bastati due giorni per riaverlo".