Milan, Pioli: “Complimenti al Napoli, gioca un grande calcio”

Il tecnico del Milan Stefano Pioli, nella conferenza stampa pre Lazio, ha fatto i complimenti al Napoli per lo Scudetto conquistato

Stefano Pioli, tecnico rossonero, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Lazio, match in programma alle ore 15:00 di sabato 6 maggio, rispondendo alle domande dei cronisti presenti. Interrogato su cosa ha pensato vedendo il Napoli festeggiare, l'allenatore emiliano ha voluto fare i complimenti ai ragazzi di Luciano Spalletti, sottolineando come giochino un grande calcio. Di seguito le sue parole a riguardo.