Milan, Pioli: “Messias può giocare sia trequartista che a destra” | News

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato della posizione in campo di Junior Messias: il brasiliano sarà a disposizione per l'Atalanta

Stefano Pioli può, finalmente, contare anche su Junior Messias. Il calciatore brasiliano è arrivato al Milan negli ultimi giorni di mercato e dopo aver concluso la preparazione adesso sarà a disposizione per la sfida di domani sera contro l'Atalanta. Proprio di Messias, l'allenatore rossonero ha speso delle parole durante la conferenza stampa di oggi. "Credo che possa giocare come trequartista, cosi come a destra. Credo che ci darà soddisfazioni. Bennacer trequartista? Isma può giocare in quella posizione, può giocarci anche Franck. Domani avrò a disposizione per la prima volta anche Messias che può giocare sia lì che a destra. Bisogna trovare le soluzioni migliori per ogni singola partita. Ha fatto solo due allenamenti con noi, ma quello che ho visto mi è piaciuto. Penso che possa fare bene sia l'ala destra, sia sulla trequarti. E' un ragazzo con qualità che ci darà una grossa mano. Leggi qui il resto delle dichiarazioni di Stefano Pioli.