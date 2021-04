Milan, Pioli: “Mandzukic fisicamente non al top, ma può darci soddisfazioni”

Stefano Pioli, alla vigilia di Parma-Milan, ha parlato di Davide Calabria e di Mario Mandzukic, che ritornerà a disposizione

Stefano Pioli, alla vigilia di Parma-Milan, ha parlato di Davide Calabria e Mario Mandzukic, che ritornerà a disposizione. Questi i due elogi in conferenza stampa: "Davide si è conquistato tutto sul campo grazie al suo impegno e partecipazione. Spiace che sia ancora fuori, anche se non credo sia una cosa molto lunga. Credo che la settimana prossima possa lavorare con la squadra. Mario è un grande giocatore e uomo. Ovviamente fisicamente non è al top, ma a livello mentale, di personalità, di forza, di stare dentro alla partita ci può dare grandi soddisfazioni". Clicca qui per leggere la conferenza stampa integrale di Stefano Pioli