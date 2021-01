Milan, Pioli: “Leao? Ora gioca più da attaccante, può essere un fattore”

Milan, Pioli sulle qualità di Rafael Leao

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Stefano Pioli, alla vigilia di Milan-Atalanta, ha parlato delle qualità e della crescita di Rafael Leao. Queste le dichiarazioni in conferenza stampa: “Può essere un fattore in ogni partita. Ora gioca più da attaccante, non importa la posizione di partenza, ma mentalmente pensa di più al gol, a essere in area e essere deciso nella finalizzazione. Ha le qualità per essere determinante, anche se la sua crescita è nello stare più dentro la partita con volontà e spirito di sacrificio. Anche domani ci sarà da vincere duelli e seconde palle”. Clicca qui per leggere la conferenza stampa integrale di Stefano Pioli >>>