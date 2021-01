Milan, Pioli: “Leao in partita nelle ultime due, non deve fare passi indietro”

Milan, Pioli su Leao

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Stefano Pioli, alla vigilia di Milan-Torino, ha parlato delle ultime prestazioni di Rafael Leao. Il mister rossonero si è detto soddisfatto. Le dichiarazioni: “Penso abbia fatto un’ottima partita, muovendosi sempre e non dando punti di riferimento. L’aveva fatto anche a Benevento. Non deve più fare passi indietro. Ha qualità, sta diventando anche d’intensità. Secondo me è stato in partita per 90 minuti nelle ultime due. Gli attaccanti dipendono anche dalla squadra e da quanto tiene la palla e quanto fa la partita. Lui però è stato in partita. Lui sa cosa intendo con stare in partita. Sta crescendo e spero che continui a crescere”. Clicca qui per leggere la conferenza stampa integrale >>>