Milan, Pioli: “L’anno scorso eravamo una sorpresa, ora confermiamoci”

Ecco alcuni momenti della conferenza stampa di Stefano Pioli alla vigilia di Milan-Cagliari, gara valida per la seconda giornata di Serie A

Intervenuto durante la conferenza stampa alla vigilia di Milan-Cagliari, Stefano Pioli ha parlato della crescita della sua squadra. Queste le parole dell'allenatore rossonero. "Siamo cresciuti tutti in consapevolezza, abbiamo presente le caratteristiche e il modo di giocare. L'importante è che la squadra entri in campo con idee chiare e le porti avanti, anche con le difficoltà, che ci saranno. L'importante è avere compattezza, intensità e qualità. Noi dobbiamo avere sempre entusiasmo. Lo abbiamo tutti i giorni e verrà semplice così mantenerlo. Dobbiamo essere così. Dobbiamo emozionarci e fare emozionare. Quello che pensano gli avversari non lo so, ma noi siamo cresciuti. Se l'anno scorso eravamo la sorpresa, ora dobbiamo confermarci". Le Top News di calciomercato sul Milan: attesa per Bakayoko, Faivre obiettivo numero uno