Milan, Pioli: “Krunic è un titolare. E’ intelligente in entrambe le fasi”

Stefano Pioli, alla vigilia di Milan-Cagliari, ha speso parole al miele per Rade Krunic, definendolo un titolare della squadra. Le dichiarazioni in conferenza stampa: "Credo che quest'anno, ma anche l'anno scorso, abbiamo bisogno di tantissimi titolari per essere sempre competitivi. Penso che alla fine avrò tanti titolari. Dobbiamo alzare il livello. Krunic è un titolare perché è intelligente, partecipa a entrambe le fasi con molta intelligenza. Io farò scelte partita per partita e dovranno farsi trovare pronti". Clicca qui per leggere le dichiarazioni integrali di mister Stefano Pioli