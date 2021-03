Milan, Pioli: “Kessie può giocare ovunque, è fortissimo anche mentalmente”

Milan, Pioli esalta Kessie

Stefano Pioli, alla vigilia di Milan-Napoli, ha parlato delle super prestazioni di Franck Kessie nell’ultimo periodo. Ecco l’elogio del mister in conferenza stampa: “Credo che i meriti siano tutti di Franck. Ha avuto un’applicazione giornaliera, non so se in passato la aveva. Franck, oltre che tecnicamente e fisicamente, è mentalmente molto forte. Nella sua crescita c’è molto del suo. Può giocare in ogni ruolo. Ha fatto anche il trequartista. Ha una presenza in campo importante. Deve continuare, ha l’età giusta per crescere ancora e migliorare. Sta facendo prestazioni di altissimo livello”. Clicca qui per leggere la conferenza stampa completa di mister Pioli