Milan, Pioli: “Kessie ha disputato una prova super contro la Lazio”

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Sampdoria. Il tecnico ha parlato anche di Franck Kessie: "Innanzitutto è un titolare, come molti altri. Non sono d'accordo con le ultime prestazioni negative, ha fatto una prova super mercoledì. Con l'Inter avevo chiesto una partita di sacrificio e l'ha fatta. Sono convinto delle qualità anche morali e deve continuare così". Intanto il Milan pensa a un colpo dalla Roma di Mourinho.