Milan, Pioli: “Kessie? Ora siamo tutti a rimpiangerlo. Lo scorso anno…”

"Rispetto le opinioni, ma non penso che andiamo in inferiorità numerica a centrocampo. Abbiamo costretto Pasalic a rincorrere Tonali e non viceversa. Per quanto riguarda Kessie molti di voi l'anno scorso mi chiedevate perché giocasse visto che non rendeva, ora siamo tutti a rimpiangerlo. Siamo forti e siamo pronti". Difesa e mediana, il Milan accelera: le ultime news di mercato >>>