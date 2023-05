Milan, Pioli: “Sarà una partita combattuta, dobbiamo alzare il livello”

Durante la consueta conferenza stampa della vigilia, l'allenatore del Milan , Stefano Pioli , ha parlato del match di ritorno della semifinale di Champions League contro l' Inter : "Difficile, combattuta, come deve essere una partita che poi darà la possibilità a una delle due squadre di arrivare in finale di Champions. Quindi difficile sicuramente e noi sappiamo che dobbiamo alzare il livello. Non dobbiamo pensare di fare qualcosa veramente di eccezionale e di unico, noi abbiamo già fatto grandi partite, sappiamo come affrontare queste gare".

Infine, Pioli ha concluso: "Sicuramente domani bisognerà pescare qualche jolly ma non so se tra i primi undici o da chi entra ma pescare qualche jolly durante la partita perché è chiaro che dobbiamo approfittare di qualsiasi situazione per trarre dei vantaggi per cercare, ripeto, di battere l'Inter".