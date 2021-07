Milan, Pioli: “Il punto sulle condizioni di Ibrahimovic, Bennacer e Calabria”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa di Zlatan Ibrahimovic, di Ismael Bennacer e di Davide Calabria

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa nel giorno del raduno rossonero. Il tecnico ha fatto il punto sugli infortunati :" Con Ibrahimovic ci siamo sentiti quasi quotidianamente, i professori sono soddisfatti dell'intervento. Oggi l'ho trovato bene. Ci vorranno altre due settimane per vederlo correre, ma le prospettive sono buone. È sereno e motivato. Speriamo di averlo a disposizione per l'inizio del campionato. Calabria ha fatto una visita ieri, è andata bene, non dovrà stare molto fuori. Bennacer credo che già da oggi sia in gruppo".