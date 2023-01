Milan, Pioli: “Non so quando potrà recuperare Ibrahimovic”

Il tecnico rossonero Stefano Pioli ha presentato in conferenza stampa i temi principali di Lazio-Milan, partita della 19^ giornata della Serie A 2022-2023, ultima del girone di andata del campionato. L'allenatore del Diavolo ha parlato, tra le altre cose, anche del recupero di uno dei giocatori più importanti della rosa a sua disposizione, sebbene gli infortuni lo abbiano condizionato, Zlatan Ibrahimovic. Pioli ha spiegato come il suo recupero proceda, ma non si conoscano ancora bene i tempi precisi per rivederlo in campo. Di seguito le sue parole.