Milan, Pioli: “Ibrahimovic? Saremo con lui qualsiasi scelta faccia”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Genoa. Pioli si è soffermato su Zlatan Ibrahimovic, che non ci sarà domani a San Siro. Ecco cosa ha detto: "Averlo o no fa differenza, soprattutto nelle partite casalinghe dove ci sono pochi spazi. Spesso sei costretto a giocare tanti palloni in area. Dobbiamo sfruttare i giocatori di qualità. I problemi fisici ci sono per tutti, lui ne ha avuti un po'. Purtroppo il suo ginocchio ne ha risentito. Speriamo di averlo per le ultime partite. Non credo sia cambiato qualcosa dopo queste situazioni. Ha il coraggio di fare la scelta migliore e noi saremo con lui qualsiasi sia quella che farà".