Milan, Pioli: “Ibrahimovic? Sanremo non l’ho visto, in campo è un campione”

Stefano Pioli, alla vigilia di Milan-Manchester United, ha parlato di Simon Kjaer e Zlatan Ibrahimovic. Sullo svedese, in particolare, ecco la battuta su Sanremo: "L'arrivo di gennaio di Zlatan e Kjaer ci hanno sicuramente migliorato la squadra dal punto di vista della personalità e dello spessore. Zlatan è un grande campione: non so se sia stato bravo a Sanremo perché non l'ho visto, ma sul campo rimane un grande campione". Intanto il Milan pensa al calciomercato: c'è un osservato speciale.