Milan, Pioli: “Ibrahimovic non sarà convocato. Domani partita importante”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato di Zlatan Ibrahimovic durante la conferenza stampa alla vigilia del match contro l'Atalanta

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Atalanta-Milan, Stefano Pioli ha parlato di Zlatan Ibrahimovic. Queste le parole dell'allenatore rossonero sull'attaccante svedese. "Ci vedo un po’ l’inizio del nostro percorso, è chiaro che nel mese di gennaio dopo quel famoso Atalanta-Milan è cominciato definitivamente il nostro cammino con l’arrivo di Ibra, Kjaer e anche Saelemaekers. Però non è finito, così come non è finito nemmeno il percorso di Zlatan. Domani è una partita molto importante contro una squadra che fa da 4 anni la Champions. L’abbiamo preparata con la giusta attenzione. Non so quanti anni possa ancora giocare. Per quel che vedo, dalla sua voglia, potrei anche dire che Zlatan potrà giocare in eterno. Sarà il suo fisico a decidere, ma con questa testa Zlatan va sopra qualsiasi difficoltà".