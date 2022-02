Milan, Pioli: “Ibrahimovic? Sta meglio, ma non so se a Napoli ci sarà”

Stefano Pioli, alla vigilia di Milan-Inter di Coppa Italia, ha parlato del recupero di Zlatan Ibrahimovic dall'infortunio

È passato oltre un mese dall'ultima apparizione in campo di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese, in occasione della partita di Serie A contro la Juventus, è stato costretto ad abbandonare il campo a causa di un'infiammazione al tendine d'Achille. Nei giorni scorsi il classe 1981 ha postato un video in cui ha certificato il suo ritorno in campo e, nella giornata di ieri, ha svolto una parte di allenamento con il gruppo. Ci sarà quindi a Napoli? Stefano Pioli, nella conferenza stampa alla vigilia del derby Milan-Inter di Coppa Italia, si è mostrato estremamente cauto sul suo recupero. Queste le dichiarazioni: "Sta un pochino meglio, per Napoli non so se ci sarà. Va valutato giorno dopo giorno". Milan, in vista un ritorno a sorpresa: le ultime news di mercato >>>