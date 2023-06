Milan, Pioli: “Ibra non si vede allenatore, ma le cose possono cambiare”

Durante la conferenza stampa dopo la fine del match contro l'Hellas Verona, l'allenatore del Milan, Stefano Pioli, ha parlato di un ipotetico futuro di Ibrahimovic: "Avevo parlato con lui, ma non aveva annunciato del tutto le sue intenzioni. È un grandissimo campione, l'ha sempre dimostrato. Ha un'età in cui è difficile avere certe prestazioni, ci è riuscito perché è un vincente e un campione, con mentalità vincente. Ci ho parlato tempo fa, non si vedeva allenatore, ma le cose possono cambiare. Non so cosa farà, ma lo farà bene".