Milan, Pioli: “Ibrahimovic a Sanremo? Guarderò Juventus-Spezia”

Milan, Pioli e la partecipazione di Ibra a Sanremo

Stefano Pioli, allenatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Udinese. Pioli si è soffermato sulla partecipazione di Ibrahimovic a Sanremo.

“L’assenza di Ibrahimovic? Ibra è un’arma in più, ma la squadra ha fatto bene anche senza di lui e questo dimostra la qualità della nostra squadra e del nostro gioco. Se lo guarderò stasera? Sicuramente guarderò Juventus-Spezia, che mi interessa. Sanremo finisce troppo tardi per me”. Non solo Ibrahimovic, ma anche calciomercato: il Milan pensa alla cessione di Romagnoli.