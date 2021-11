Milan, Pioli guarda avanti: “San Siro è la storia, il Nuovo Stadio è il futuro”

Stefano Pioli, alla vigilia di Milan-Inter, ha parlato dell'argomento Nuovo Stadio. San Siro è leggenda, ma bisogna fare un passo avanti

Stefano Pioli, alla vigilia di Milan-Inter, ha parlato dell'argomento Nuovo Stadio. San Siro è leggenda, ma bisogna fare un passo avanti. Queste le dichiarazioni in conferenza stampa: "Ieri ho visto come sarà il nuovo Bernabeu. Incredibile. Bellissimo, pieno di tecnologia. Sono orgoglioso di far parte di un club che ha questa voglia di migliorare per far crescere club e calcio italiano. San Siro è la storia, ma il nuovo stadio è il futuro". Milan, le top news di oggi: ritorno di fiamma per gennaio. Novità di formazione per il derby