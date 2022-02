Milan, Pioli esalta Kalulu: “E’ un titolare. Mi ha sorpreso subito”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, nel corso della conferenza stampa pre Sampdoria ha parlato di Pierre Kalulu

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Sampdoria. Pioli si è soffermato su Pierre Kalulu: "Non è vicino dall'essere un titolare. È un titolare. Le sue prestazioni lo dicono. Mi ha sorpreso subito, non pensavo potesse arrivare subito a questi livelli. Ma sa leggere le partite e ha mezzi importanti. Per me è un titolare". Intanto il Milan pensa a un colpo dalla Roma di Mourinho.