Milan, Pioli: “L’Empoli va affrontato con rispetto, Baldanzi ha prospettiva”

In conferenza stampa pre Milan-Empoli, Stefano Pioli ha parlato dei prossimi avversari soffermandosi su Tommaso Baldanzi

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato in conferenza stampa a Milanello alla vigilia di Milan-Empoli, partita della 29^ giornata della Serie A 2022-2023 in programma domani sera alle ore 21:00 a 'San Siro'. Tra le tante tematiche toccate, l'allenatore emiliano si è soffermato sull'analisi dell'avversario, che verrà affrontato con rispetto, e su un giocatore in particolare accostato al Diavolo, Tommaso Baldanzi. Di seguito le sue parole.