Milan, Pioli: “Ecco cosa bisogna fare per puntare allo Scudetto”

Milan, Pioli sullo scudetto

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Stefano Pioli, alla vigilia di Milan-Juventus, ha spiegato cosa manca per arrivare a giocare ad alti livelli. Lo scudetto è possibile? Ecco la riposta del mister rossonero: "Cosa manca per lo scudetto? Bisogna continuare a giocare così e continuare a migliorare certe situazioni. Per giocare ad un certo livello bisogna avere due caratteristiche: intensità e qualità. Se manteniamo queste due caratteristiche, abbiamo buone possibilità".