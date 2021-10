Milan, Pioli: “Credo che Leao sia un giocatore più maturo e più completo”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato di Rafael Leao durante la conferenza stampa alla vigilia della partita contro l'Atalanta

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Atalanta-Milan, Stefano Pioli ha parlato di Rafael Leao. Queste le parole dell'allenatore rossonero sull'attaccante portoghese. "Rebic e Leao sono entrambi titolari e sono entrambi ottimi giocatori. Non dimentichiamoci le tante partite che abbiamo giocato e quante ne dobbiamo giocare. L'importante che i giocatori siano pronti ogni volta che vengono chiamati in causa. Credo che Leao abbia fatto tesoro di alcune esperienze e credo sia un giocatore più completo e più maturo, ma può migliorare ancora tanto". Milan, le top news di oggi: colpo a zero in arrivo? Intanto Pioli e Gasperini hanno parlato in conferenza.