Milan, Pioli: “I grandi obiettivi si ottengono con i piccoli passaggi”

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha presentato Lecce-Milan di domani pomeriggio al 'Via del Mare' in conferenza stampa a Milanello. Tra le tematiche toccate durante il suo intervento di fronte ai cronisti presenti, c'è stata anche quella degli insegnamenti appresi a Milanello in questi anni alla guida del Diavolo. Pioli in particolare sostiene che per ottenere grandi traguardi tanto passa dalle piccole cose. Di seguito le sue parole.