Milan, Pioli sul mercato: “Non c’è bisogno di intervenire”

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha presentato Lecce-Milan di domani pomeriggio al 'Via del Mare' in conferenza stampa a Milanello. Interrogato dai cronisti presenti in merito alla possibilità di ricevere qualche innesto dal mercato, l'allenatore del Diavolo ha sostenuto come non ci sia il bisogno di intervenire. Un acquisto è già stato reso ufficiale, quello di Devis Vasquez, ma a questo punto potrebbe essere un caso isolato. Di seguito le sue parole.