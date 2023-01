Milan, Pioli: “Non manca la fame, è questione di lucidità e qualità”

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha presentato Lecce-Milan di domani pomeriggio al 'Via del Mare' in conferenza stampa a Milanello. L'allenatore del Diavolo ha parlato, tra i tanti temi affrontati, anche della questione relativa alla mancanza di fame da parte del gruppo squadra. Pioli, però, non ritiene che ai suoi ragazzi manchi la fame, piuttosto pensa che sia una questione di mancanza di lucidità e di qualità in alcuni momenti della partita.