Milan, Pioli: “Maignan sta meglio, domani giocherà”

Stefano Pioli, alla vigilia della partita contro l'Atalanta, ha parlato in conferenza stampa anche di Mike Maignan

Emiliano Guadagnoli

Stefano Pioli, alla vigilia della partita contro l'Atalanta, ha parlato in conferenza stampa anche di Mike Maignan. Ecco le sue parole.

Sui rientranti e su Maignan: "Ibrahimovic sempre meglio, settimana quasi al completo con noi. Calabria e Bennacer non convocati, ma ci sono per la prossima. Florenzi sta meglio, anche lui convocato per Firenze e Maignan sta meglio, domani giocherà".

Come ha vissuto questi mesi Maignan: "Tatarusanu ha fatto il proprio dovere, all'inizio non giocava da tanto e ha fatto fatica. Maignan un leone in gabbia. Dava consigli, ma ora ha la possibilità di farlo in campo. Molto motivato, ci darà un grande apporto".

Sul rientro di Maignan anche per l'utilità di ripartire: "È stato il miglior portiere della scorsa stagione. Ci dà tanto. Molto comunicativo ed è importante. Domani sarà l'unico che avrà tempo per cominciare la nostra costruzione. Sa variare e fare le scelte giuste. È un portiere, non gioca da cinque mesi. Sta bene mentalmente e fisicamente, ma anche lui dovrà ritrovare il ritmo giusto. Però siamo molto contenti". Segui la conferenza di Pioli alla vigilia di Milan-Atalanta

NOVITA! Commenta con noi news e partite sul nostro GRUPPO TELEGRAM!