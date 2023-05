Milan, Pioli: “Champions? Delusione grande, ma l’obiettivo è grande”

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato in conferenza pre Sampdoria, ritornando sulla delusione per l'eliminazione in Champions League

Le parole di Stefano Pioli sull'eliminazione dalla Champions League

"Delusione grande, ma perché l'obiettivo è grande. Poi non so se la più grande. Spero ci siano altre situazioni in futuro, che supererò. Preferisco essere positivo. Abbiamo fatto un percorso con i giocatori, ci parlo tanto. Domani sarà importante".