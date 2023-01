Milan, Pioli sul campionato: “Vogliamo fare più punti dell’anno scorso”

Stefano Pioli , tecnico rossonero, ha presentato Lecce-Milan di domani pomeriggio al 'Via del Mare' in conferenza stampa a Milanello . Interrogato sulla pressione che c'è intorno alla squadra, l'allenatore del Diavolo ha parlato anche dell'obiettivo di punti che il club di via Aldo Rossi deve avere. Di seguito le sue parole.

Milan, le parole di Stefano Pioli sulle pressioni

"Credo sia normale che ci sia un occhio più critico nei nostri confronti perchè abbiamo vinto lo scudetto e abbiamo giocato un bel calcio. Noi siamo i primi a voler fare sempre meglio. Le critiche ci stanno dopo le ultime due partite perchè non abbiamo vinto. La stagione è lunga, non finirà nemmeno stasera dopo Napoli-Juventus. La Supercoppa è un obiettivo immediato e importante per noi. Il campionato è ancora lungo, non dimentichiamoci quanti punti avevamo di distacco a metà febbraio l'anno scorso. A livello di punti vogliamo fare meglio dell'anno scorso".