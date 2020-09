Milan, Pioli: “Calhanoglu ha tutto per essere un punto di riferimento”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa per presentare Milan-Bologna. Questo l’elogio ad Hakan Calhanoglu: “Le prestazioni dipendono delle qualità del giocatore. Lui è un giocatore che legge bene gli spazi liberi, la sua collaborazione con Ibra è molto importante. Entrambi lavorano bene tra le linee. Ha tanta qualità e generosità e ha tutto per essere un punto di riferimento“.

