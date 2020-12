Milan, Pioli: “Bravi e fortunati su Hauge. Ecco le sue caratteristiche”

Milan, Pioli esalta Hauge

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Stefano Pioli, alla vigilia di Sampdoria-Milan, ha parlato delle caratteristiche di Jens Petter Hauge. Brava e fortunata la società: “La società è stata molto brava. Siamo stati anche fortunati ad incontrarlo in Europa League e capire che eravamo di fronte a un ragazzo molto giovane, con determinate caratteristiche già precise. Ha qualità importanti, la forza e le qualità nell’uno contro uno. Può crescere ancora tanto, ma è un ragazzo molto intelligente e disponibile. A sinistra comunque siamo coperti, perchè abbiamo giocatori forti come Rebic, Leao e appunto Hauge. Paragoni? Difficile farli, ma sta dimostrando di essere utile alla squadra”. Clicca qui per leggere la conferenza integrale di mister Pioli >>>