Milan, Pioli: “Bennacer sta tornando nella migliore condizione. Su Giroud…”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa di Ismael Bennacer e Olivier Giroud: ecco le sue parole

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Atalanta-Milan, Stefano Pioli ha parlato di Ismael Bennacer e Olivier Giroud. Queste le parole dell'allenatore rossonero. "Su Isma abbiamo dei dati di efficienza tecnica e fisica eccellenti, sta tornando nella migliore condizione possibile. Ha avuto bisogno di minutaggio, per Giroud sarà la stessa cosa. Il problema alla schiena non è ancora passato del tutto, mi aspetto di averlo al 100% dopo la sosta".