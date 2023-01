Milan, Pioli su Bakayoko “Non so se andrà via, è un professionista”

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha presentato Lecce-Milan di domani pomeriggio al 'Via del Mare' in conferenza stampa a Milanello. Tra i tanti temi su cui è stato interrogato, l'allenatore del Diavolo si è soffermato sul mercato in uscita, e in modo particolare su Tiemoué Bakayoko. Pioli ha risposto di non avere novità in merito alla partenza del centrocampista francese, ricordando come si tratti comunque di un grande professionista.