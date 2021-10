Milan, Pioli: “Abbiamo giocato spesso, ma la squadra sta bene” | News

Stefano Pioli ha parlato delle condizioni della sua squadra durante la conferenza stampa alla vigilia del match contro l'Atalanta

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Atalanta-Milan, Stefano Pioli ha rilasciato delle dichiarazioni sulle condizioni della squadra. Queste le parole dell'allenatore rossonero. "La squadra sta bene. Abbiamo avuto i giorni adatti per recuperare. Abbiamo giocato spesso ma vale anche per i nostri avversari, queste partite giocate ci hanno tolto tanto ma anche dato dato. Cercheremo di interpretare la partita nel miglior modo possibile". Leggi qui il resto delle dichiarazioni di Stefano Pioli.