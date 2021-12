Milan, Pioli: “Abbiamo certezze, convinzioni e qualità” | News

Stefano Pioli, allenatore rossonero, ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia della partita tra Milan e Napoli

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Napoli, Stefano Pioli ha parlato del percorso della sua squadra e di come bisognerà affrontare la partita di domani. Queste le parole dell'allenatore rossonero: "Il termine realismo è quello che ci accompagna da un paio d'anni. Non siamo positivi e fiduciosi perché speriamo succeda qualcosa. Abbiamo certezze, convinzioni e qualità. Il percorso lo sta dimostrando. Poi abbiamo avuto qualche passo falso, ma l'obiettivo è continuare a crescere. Abbiamo qualità e sostegno per continuare a farlo. Speculare fino a un certo punto, la chiave sarà la qualità e le giocate. Se è utile recuperare le palle alte? Deve. Siamo tra le prime a recuperare palla alta e che tiriamo di più dopo averla recuperata. Sappiamo che ci sono rischi, ma se i vantaggi sono di più continueremo".