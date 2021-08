Milan, Pellegri: “Ibrahimovic il mio idolo. Giroud è un campione” | News

Ecco le parole al miele di Pietro Pellegri, nuovo attaccante del Milan, nei confronti di Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud

Intervenuto durante la conferenza stampa di presentazione, Pietro Pellegri ha parlato di Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud. Ecco le sue parole nei confronti dei due campioni del Milan. "Sono venuto qui soprattutto per migliorare, anche da questi campioni (Ibrahimovic e Giroud, ndr). Ho scelto il 64 perché l'anno di nascita di mio padre. Ibrahimovic è il mio idolo, è stato stupendo incontrarlo. Ibra mi può solo stimolare. Posso imparare tutto da lui. Mio padre ha trasmesso la sua passione per il calcio. Vedermi esordire nello stadio della propria squadra è normale che si emozioni. Giroud ha vinto tutto, è un campione, mi può aiutare moltissimo allenandomi con lui, studiandolo e imitandolo". Milan, oggi contatti con il Chelsea per chiudere la questione Bakayoko.