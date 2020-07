Milan-Parma, D’Aversa: “Risultato troppo pesante. Il Milan ora concede poco”

ULTIME NOTIZIE PARMA NEWS – Roberto D’Aversa, tecnico gialloblu, ha parlato in conferenza stampa a ‘San Siro‘ al termine del match Milan-Parma, gara valevole per la 33^ giornata di Serie A. Queste le dichiarazioni di D’Aversa:

Sul risultato: “No, dal mio punto di vista no. Abbiamo avuto tre palle gol sopratutto la palla di Inglese, se si concretizzava si vedeva una gara diversa. Commentiamo un risultato troppo pesante”

Sulla prestazione: “Nella parte centrale del primo tempo abbiamo fatto meglio noi, poi c’è stata la volontà di giocarci la partita, poi nel miglior momento della ripresa ci siamo trovati sotto 2-1, inspiegabilmente. Prima difficilmente riuscivano a farci gol, poi sono anche stati bravi gli avversari come sul gol di Kessie. Ma potevamo fare diversamente. Abbiamo creato tanto, il Milan ultimamente ha concesso poco, ma questo ci fa recriminare il fatto che non abbiamo portato a casa punti. L’amaro è quando fai la prestazione e non porti a casa punti. Dobbiamo essere più cattivi, ora non facciamo le cose come prima del Covid”

Sul Parma: “A prescindere dalle difficoltà che possono esserci, dobbiamo fare qualcosa in più per uscire da questo momento, diventare solidi come nel girone d’andata.”

