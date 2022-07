Milan, Origi: “Ho parlato con Pioli: abbiamo entusiasmo e tante ambizioni”

Divock Origi , attaccante del Milan, ha parlato del suo colloquio con Stefano Pioli , ma anche dell'unione che si percepisce a Milanello. Queste le dichiarazioni in conferenza stampa.

"Mi piacciono tutti, ho gradito la calorosissima accoglienza. Si sente quanto siano uniti, soprattutto dopo l'ultima stagione. Ho parlato con il Mister, vogliamo mantenere la riservatezza dei nostri contatti, ma posso dirvi che abbiamo entusiasmo di iniziare insieme e tante ambizioni. Per quanto riguarda la squadra si percepisce unione e passione: il Mister ha fatto un grande lavoro con tutti, infondendo passione e con l'idea che tutti devono dare il massimo. Devo assorbire il più possibile questo spirito per poi iniziare e competere".