Milan, Origi elogia Maldini e Massara: “Sono stati decisivi per la mia scelta”

Divock Origi , attaccante del Milan, ha parlato dell'importanza di Paolo Maldini e Frederic Massara nella scelta di sposare la causa rossonera. Parole d'elogio per i due dirigenti dell'area tecnica, considerati come elementi decisivi. Queste le dichiarazioni in conferenza stampa.

"Sicuramente è stato decisivo. Maldini è il calciatore tra i più grandi al mondo. L'ho sempre seguito e può essere un grande esempio. Massara ha costruito qualcosa di fantastico e si vede dall'esterno, ma si sente anche dall'atmosfera che si respira. Ci sono valori e per me è un grande onore, sono grato di essere qui e di far parte di questo gruppo. Ci sono fondamenta importanti. Sono onorato di avere alla guida dirigenti con questa passione e determinazione, mi consentirà di esprimermi al meglio". Milan, Divock Origi si presenta in conferenza: qui tutte le sue dichiarazioni